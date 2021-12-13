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Видео: реакции Кристиана Хорнера на события последнего круга Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Видео: реакции Кристиана Хорнера на события последнего круга Гран-при Абу-Даби Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выложил ролик с видеозаписью собственных переживаний на финальном круге Гран-при Абу-Даби Формулы-1. В ролике показывается, как Хорнер реагировал на успешную атаку Макса Ферстаппена на Льюиса Хэмилтона, а также успешную оборону голландца и его победный финиш, который принёс пилоту «Ред Булл» чемпионский титул.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Кристиана Хорнера.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
7. Шарль Леклер («Феррари») – 160
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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