Ферстаппен подтвердил, что будет выступать под первым номером в сезоне-2022

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что в сезоне-2022 будет использовать первый номер на своей машине.
«Да, я возьму себе первый номер. Сколько раз я ещё получу такой шанс? Возможно, это будет единственная возможность. Уверен, это лучший номер из всех. Конечно же, я помещу его на свою машину», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.
Напомним, в решающей гонке сезона голландец Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Хэмилтона.
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.
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