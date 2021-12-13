Латифи пришлось удалить посвящённый Расселлу пост из-за потока оскорблений

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи был вынужден удалить свой последний пост в «Инстаграме», в котором он попрощался с напарником по команде Джорджем Расселлом, уходящим в «Мерседес». В комментарии к сообщению Латифи пришли болельщики, которые начали оскорблять Николаса после его ошибки в гонке Гран-при Абу-Даби, которая косвенно повлияла на исход гонки и всего чемпионата мира. Из-за аварии Латифи был выпущен сейфти-кар, позволивший Максу Ферстаппену догнать Льюиса Хэмилтона и затем пойти в атаку.



«В адрес Латифи сегодня было отправлено много просто ужасных сообщений. Что бы кто ни думал о том, как сложилась гонка, но определённо это не его вина. Думаю, каждому нужно призадуматься и успокоиться», — отметил известный журналист Уилл Бакстон.

Новость по теме Николас Латифи извинился за то, что повлиял на исход сезона Формулы-1