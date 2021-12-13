Илон Маск выложил мем, посвящённый Формуле-1

Знаменитый бизнесмен-миллиардер Илон Маск поделился в своём «твиттере» мемом на тему Формулы-1. Маск, как и многие другие болельщики, обратил внимание на то, что одним из спонсоров чемпионата мира стал сервис видеоконференций Zoom, чьё название, если его произнести, немного напоминает звук, издаваемый проносящимися на высокой скорости болидами.

«Я так рад, что Формула-1 начала использовать субтитры», — гласит подпись к мему.

Формула-1. Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0