Феттель получил награду за наибольшее число обгонов за сезон-2021

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель завоевал награду за наибольшее количество обгонов, совершённых за сезон-2021 Формулы-1, сообщает пресс-служба чемпионата. За сезон Феттель совершил в общей сложности 132 обгона, опередив на четыре обгона ближайшего преследователя — двукратного чемпиона мира, пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Третьим в этой таблице стал пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, совершивший 127 обгонов.



«Мы слишком часто попадали в проблемные ситуации и были вынуждены преодолевать последствия. Да, мы отыгрывали много позиций по ходу гонок и это было интересно, но с точки зрения результатов весёлого в этом мало», — прокомментировал получение награды Феттель.

Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2021 в первый раз в карьере стал Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».