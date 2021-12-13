Феттель получил награду за наибольшее число обгонов за сезон-2021

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель завоевал награду за наибольшее количество обгонов, совершённых за сезон-2021 Формулы-1, сообщает пресс-служба чемпионата. За сезон Феттель совершил в общей сложности 132 обгона, опередив на четыре обгона ближайшего преследователя — двукратного чемпиона мира, пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Третьим в этой таблице стал пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, совершивший 127 обгонов.
«Мы слишком часто попадали в проблемные ситуации и были вынуждены преодолевать последствия. Да, мы отыгрывали много позиций по ходу гонок и это было интересно, но с точки зрения результатов весёлого в этом мало», — прокомментировал получение награды Феттель.
Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2021 в первый раз в карьере стал Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».
- 13 декабря 2021
-
22:33
-
22:08
-
21:51
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
19:41
-
18:34
-
17:55
-
17:23
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:27
-
15:21
-
15:09
-
15:03
-
14:18
-
13:05
-
12:07
-
11:30
-
11:07
-
10:37
-
09:47
-
07:52
-
00:39
-
00:15
-
00:12
-
00:10
- 12 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:56
-
22:54
-
22:45