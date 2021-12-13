Ферстаппен рассказал, почему решил атаковать Хэмилтона так рано на финальном круге

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, почему пошёл в атаку на Льюиса Хэмилтона уже в пятом повороте финального круга Гран-при Абу-Даби Формулы-1, а не дождался выхода на первую длинную прямую.
«Я действовал инстинктивно. Хотел выйти вперёд как можно быстрее. У нас была хорошая максимальная скорость в этот уик-энд, и я предпочитал выйти на прямую первым и обороняться. Да, я знал, что он попробует отыграться и будет рядом, но всегда предпочитаю, чтобы атаковали меня, а не я пытался совершить обгон.
Я был в восхищении, что появится шанс на последнем круге. Вместе с этим я был очень сконцентрирован, ведь давление было очень серьёзным. В голове мелькало много мыслей.
До последнего момента могло произойти всё что угодно, как вы сами видели. Так что я не хотел думать, что могу стать чемпионом. Но, конечно, на финальном круге где-то после девятого поворота я подумал: «Всё, я уже не должен отдать титул», — заявил Ферстаппен в интервью группе журналистов, включая корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.
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