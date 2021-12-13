Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В сезоне-2022 руководители команд не смогут общаться во время гонок с Майклом Маси

В сезоне-2022 руководители команд не смогут общаться во время гонок с Майклом Маси
Комментарии

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что в 2022 году руководители команд не смогут общаться с гоночным директором, которым в настоящий момент является Майкл Маси, во время гонок.

«Это напоминает переговоры тренеров с арбитрами в футболе. Решение, которое было принято на последнем круге, привело к таким ярким событиям, которые невозможно превзойти. К сожалению, протест омрачил столь яркий финал.

Абсолютно недопустимо, чтобы руководители команд оказывали давление на Майкла Маси во время гонки. Тото Вольф не может требовать, чтобы автомобиль безопасности оставался на трассе, а Кристиан Хорнер — чтобы круговым разрешили вернуться в один круг с лидером. Такие решение принимает дирекция гонки. В следующем году мы полностью прекратим такие контакты», — приводит слова Росса Брауна Auto Motor und Sport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021