Тото Вольф отправил Максу Ферстаппену сообщение с поздравлениями
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Пилот «Ред Булл», новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен сообщил, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил его с победой в чемпионате.
«Тото прислал мне сообщение. Он поздравил меня и сказал, что я победил заслуженно. Это очень приятно, особенно учитывая то, насколько накалились эмоции в обеих командах на последнем круге.
Льюис подошёл ко мне после гонки и поздравил, но ему, наверное, было тяжело после такой драматичной концовки гонки. Но это лишний раз показывает, что мы уважаем друг друга. Конечно, у нас были разногласия в ходе сезона, но мы сохранили уважение и подталкивали на протяжении года друг друга вперёд. Мне очень нравится бороться с ним», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
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