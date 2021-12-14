Хэмилтон потерял $ 5,3 млн из-за поражения в титульной гонке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потерял примерно $ 5,3 млн из-за того, что не смог стать чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021, сообщает The Sun. По информации источника, именно такая сумма полагалась Льюису за завоевание рекордного, восьмого титула в карьере.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.
- 14 декабря 2021
-
00:58
- 13 декабря 2021
-
23:50
-
22:33
-
22:08
-
21:51
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
19:41
-
18:34
-
17:55
-
17:23
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:27
-
15:21
-
15:09
-
15:03
-
14:18
-
13:05
-
12:07
-
11:30
-
11:07
-
10:37
-
09:47
-
07:52
-
00:39
-
00:15
-
00:12
-
00:10
- 12 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:56