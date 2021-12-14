Хэмилтон потерял $ 5,3 млн из-за поражения в титульной гонке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потерял примерно $ 5,3 млн из-за того, что не смог стать чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021, сообщает The Sun. По информации источника, именно такая сумма полагалась Льюису за завоевание рекордного, восьмого титула в карьере.



Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.