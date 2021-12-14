«Думал обогнать их обоих». Риккардо пошутил по поводу финиша на ГП Абу-Даби

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о последнем круге Гран-при Абу-Даби, на котором решилась судьба чемпионства в Формуле-1 сезона-2021.

«Я был в замешательстве, потому что получил сообщение, что обгонять нельзя. Про себя подумал, что это нормально и вроде как справедливо, потому что у Льюиса был огромный отрыв, а Макс получил свежие шины. Так что ему придется прорваться через несколько машин, если они собираются делать рестарт гонки. Затем я увидел, что какие-то болиды начали проезжать, и спросил: «Что мне делать, тоже обогнать?» Мне ответили, чтобы я оставался на месте.



Я в буквальном смысле наблюдал за борьбой с первого ряда. Кроме этого, у меня был свежий «софт», так что я подумал: «Может, обойти их обоих?». Шучу. Честно говоря, у меня нет слов. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Правда, не знаю. Мне нужно понять, как так вышло», – сказал Риккардо.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.