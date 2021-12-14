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Попов ответил на очередные жалобы на рекламу во время гонки Формулы-1

Попов ответил на очередные жалобы на рекламу во время гонки Формулы-1
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Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал очередные жалобы телезрителей на то, что во время гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1 было слишком много рекламы, мешавшей следить за решающим этапом сезона Формулы-1.

«Не хочу всё ещё раз повторять. Начали мы трансляцию без пяти четыре, а не без пятнадцати, но тут уж… Итого 2 часа и 10 минут — 130 минут. Внутри было пять блоков по четыре минуты – 20 минут из 130. Я тоже не фанат [рекламы], но это не полгонки.

Из важных моментов был одним блоком перекрыт только один – красивая борьба, когда Чеко ещё не заехал на пит-стопы и пытался сдержать Льюиса. И мы сразу же потом показали в повторе всю эту борьбу на обеих прямых. Поэтому надеюсь, что с точки зрения рекламы кто-то видит: мы делаем, что можем в рамках наших условий», – сказал Попов в видео на своём Youtube-канале.

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