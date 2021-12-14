Фернандо Алонсо ляжет в больницу, чтобы до конца восстановиться от травмы челюсти

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что после окончания сезона Формулы-1 он будет вынужден лечь в больницу. Перед началом сезона-2021 испанец попал в аварию на велосипеде, после чего ему были установлены титановые пластины в челюсть, с которыми пилот жил на протяжении года.

«Сейчас я должен буду лечь в больницу. Мне нужно снять пластины с лица и челюсти после аварии на велосипеде перед началом сезона. После этого у меня будет несколько недель на восстановление. А затем я начну готовиться к февральским тестам в Барселоне», — приводит слова Алонсо GrandPX.

Чемпионом Формулы-1 в этом сезоне стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Это первая победа голландца за карьеру. В финальной гонке 24-летний пилот драматическим образом вырвал победу у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.