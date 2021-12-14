Эдди Джордан: Хэмилтон стал хорошем парнем, такие люди не выигрывают титулы

Эдди Джордан, основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1, высказался по поводу соперничества пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Напомним, голландец в этом году вырвал чемпионство у британца в последней гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби.
«Нельзя не признать то, что Ферстаппен заслужил это чемпионство. С другой стороны, Хэмилтон позволил столь агрессивному и высокомерному гонщику обогнать себя и отнять титул.
Думаю, Льюис в последнее время стал слишком мягким – ему нужно снова действовать жестче. Это видно по его жестам и манере говорить. Посмотрите на то, как он ведёт себя после финиша. Вся Великобритания может гордиться его выступлениями, но он стал хорошим парнем, а такие люди не выигрывают титулы», — приводит слова Джордана BBC.
- 14 декабря 2021
-
15:42
-
14:48
-
13:58
-
13:51
-
13:48
-
13:41
-
13:03
-
12:54
-
12:32
-
12:02
-
11:01
-
09:48
-
00:58
- 13 декабря 2021
-
23:50
-
22:33
-
22:08
-
21:51
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
19:41
-
18:34
-
17:55
-
17:23
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:27
-
15:21
-
15:09
-
15:03
-
14:18
-
13:05
-
12:07
-
11:30