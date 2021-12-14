Эдди Джордан: Хэмилтон стал хорошем парнем, такие люди не выигрывают титулы

Эдди Джордан, основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1, высказался по поводу соперничества пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Напомним, голландец в этом году вырвал чемпионство у британца в последней гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби.

«Нельзя не признать то, что Ферстаппен заслужил это чемпионство. С другой стороны, Хэмилтон позволил столь агрессивному и высокомерному гонщику обогнать себя и отнять титул.

Думаю, Льюис в последнее время стал слишком мягким – ему нужно снова действовать жестче. Это видно по его жестам и манере говорить. Посмотрите на то, как он ведёт себя после финиша. Вся Великобритания может гордиться его выступлениями, но он стал хорошим парнем, а такие люди не выигрывают титулы», — приводит слова Джордана BBC.