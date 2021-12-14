Култхард: Хэмилтон является примером того, как нужно относиться к поражениям

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард поделился мнением по поводу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который занял второе место в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Преданность Хэмилтона не вызывает сомнений. Он показал, почему он стал семикратным чемпионом мира. Он — феномен и невероятный спортсмен.



Он уже взял на себя обязательства ещё на два года. Он человек команды, он предан этой команде, и он будет там в следующем году, пытаясь выиграть свой восьмой титул чемпиона мира.

Я думаю, что Льюис обрёл спокойствие. Он, конечно, раздосадован после своего поражения, но он всегда преодолевал трудности в своей гоночной карьере. Льюис является замечательным примером для спортсменов, как нужно относиться к поражениям», — приводит слова Култхарда BBC.