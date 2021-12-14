Экклстоун: я счастлив, что Хэмилтон не стал чемпионом

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что доволен итогами нынешнего сезона Формулы-1. По словам Берни, он не хотел, чтобы титул достался пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, так как в таком случае был бы перебит рекорд легендарного пилота Михаэля Шумахера. И у Хэмилтона, и у Шумахера в настоящее время по 7 титулов в «Королевских гонках». Чемпионом сезона-2021 стал Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».
«Льюис очень хорош. Но сам я счастлив, что он не выиграл чемпионство в этом сезоне. Я бы не хотел увидеть, как рекорд Михаэля был бы побит», — сказал Экклстоун в Sky News.
Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021, когда в решающей гонке сезона, на Гран-при Абу-Даби, вырвал победу у своего главного соперника — Хэмилтона.
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