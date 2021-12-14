Роберт Шварцман прокомментировал участие в тестах Формулы-1 с «Феррари»

Воспитанник Академии «Феррари» россиянин Роберт Шварцман рассказал о впечатлениях от тестов молодых пилотов в Абу-Даби. Шварцман сменил за рулём актуального болида «Скудерии» пилота симулятора «Феррари» Антонио Фуоко и отработал вечернюю часть тестов.
«Я управлял машиной во второй половине дня и признаюсь, она мне очень понравилась. Несмотря на несколько красных флагов, мне удалось выполнить план работы, который был составлен на день. Кроме того, я узнал несколько новых вещей по сравнению с предыдущими тестами. Например, познакомился с процедурой старта, что, конечно, можно отнести к позитивным моментам для меня.
В целом я показал стабильное выступление во время гоночных симуляций, что и было одной из главных целей. Большое спасибо «Феррари» за эту возможность, я действительно с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».
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