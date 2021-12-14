Марко считает, что Ферстаппен ещё не вышел на свой максимум

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что уровень пилота команды Макса Ферстаппена будет ещё выше после завоевания им первого титула в Формуле-1.



«Я уверен, он не исчерпал всех своих возможностей. Мы видели его квалификацию в двух последних гонках: в Джидде и Абу-Даби. Его квалификационные круги оказались намного быстрее, чем можно было ожидать, если принять во внимание машину, которая была в его распоряжении. И именно поэтому мы считаем, что это не предел. Чем больше он выигрывает, тем увереннее становится.



Уже в молодости он обладал сильным характером, а со временем он становится ещё сильнее. Макс идёт своим путём. Он не смотрит по сторонам. Его не беспокоит весь этот медийный шум. Приятно осознавать, что молодой парень так сосредоточен на выполнении своих обязанностей.



К счастью, теперь он чемпион мира. Но я уверен, что этот титул будет не единственным. Мы будем упорно трудиться, чтобы завоевать следующий», — приводит слова Марко BBC.

Новость по теме Брандл: я бы хотел, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон разделили титул