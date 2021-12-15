Экклстоуна раскритиковали после его слов о Хэмилтоне

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун получил критические сообщения в свой адрес после слов, сказанных о пилоте команды «Мерседес» Льюисе Хэмилтоне.
«Льюис очень хорош. Но сам я счастлив, что он не выиграл чемпионство в этом сезоне. Я бы не хотел увидеть, как рекорд Михаэля Шумахера был бы побит», — говорил ранее Экклстоун.
Слова Берни были опубликованы в «Твиттере» Sky News, после чего под соответствующем постом было оставлено много комментариев. Некоторых пользователей возмутили высказывания экс-руководителя «Королевских гонок».
В частности, Софи Барли упрекнула Экклстоуна в неуважении к Льюису, акцентировав внимание на том, что рекорд из семи титулов, о которых говорил Берни, принадлежит в равной степени не одному Михаэлю Шумахеру, но и Хэмилтону.
«Это рекорд не только Михаэля, но и Льюиса. Какое неуважение в этом интервью. Льюис — посол спорта и источник вдохновения. Но, кажется, вы ненавидите этот факт», — написала девушка.
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