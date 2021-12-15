В «Феррари» обсудят продление контракта с Сайнсом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что команда рассмотрит возможность продления контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.



«У Карлоса был отличный сезон. Продление контракта? Когда мы подписали его год назад, мы сказали, что именно зима будет временем для обсуждений и рассуждений на тему того, что произошло в течение сезона. Так что мы всё обсудим зимой. Мы оценим выступления в сезоне и обсудим, каким будет наше будущее.



Когда мы подписали Карлоса, мы хотели, чтобы за нас выступали два хороших пилота, которые постоянно набирают очки. Так и получилось в этом сезоне. Я доволен выступлениями Карлоса в этом сезоне, который был первым для него с „Феррари“, что всегда нелегко. Но мы подписали его, потому что он хороший гонщик, который набирает очки и умеет учиться», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPX.