Ферстаппен раскрыл срок контракта Серхио Переса с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл», новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен раскрыл срок контракта своего напарника Серхио Переса. Ферстаппен сказал, что будет работать с мексиканцем в одной команде по меньшей мере три года, что означает, что соглашение Переса было продлено на два сезона нынешним летом.
«Думаю, в целом в этом году Серхио проделал потрясающую работу для команды. Он действительно был командным игроком, он — хороший человек. Финальная гонка сезона показала, что он сделал. Для меня было безумием вернуться в это сражение, и я действительно благодарен за то, что мы вместе сделали в этом году. Я очень благодарен за то, что я могу провести с ним как минимум три года в качестве напарника по команде», — цитирует Макса Ферстаппена его официальный сайт.
- 15 декабря 2021
-
12:53
-
12:01
-
10:40
-
10:02
-
01:23
-
00:38
- 14 декабря 2021
-
23:12
-
22:27
-
21:11
-
19:48
-
19:05
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
16:40
-
15:56
-
15:42
-
14:48
-
13:58
-
13:51
-
13:48
-
13:41
-
13:03
-
12:54
-
12:32
-
12:02
-
11:01
-
09:48
-
00:58
- 13 декабря 2021
-
23:50
-
22:33
-
22:08
-
21:51
-
20:27
-
20:20