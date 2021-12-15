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Ферстаппен раскрыл срок контракта Серхио Переса с «Ред Булл»

Ферстаппен раскрыл срок контракта Серхио Переса с «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл», новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен раскрыл срок контракта своего напарника Серхио Переса. Ферстаппен сказал, что будет работать с мексиканцем в одной команде по меньшей мере три года, что означает, что соглашение Переса было продлено на два сезона нынешним летом.

«Думаю, в целом в этом году Серхио проделал потрясающую работу для команды. Он действительно был командным игроком, он — хороший человек. Финальная гонка сезона показала, что он сделал. Для меня было безумием вернуться в это сражение, и я действительно благодарен за то, что мы вместе сделали в этом году. Я очень благодарен за то, что я могу провести с ним как минимум три года в качестве напарника по команде», — цитирует Макса Ферстаппена его официальный сайт.

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