Мик Шумахер обратился к «Хаасу» после завершения сезона

Пилот «Хааса» Мик Шумахер обратился к команде после завершения последнего тестового дня сезона-2021.



«Сегодня был мой последний тестовый день, что означает, что я провёл последнюю сессию в этом году с командой. Это был такой невероятный год обучения и роста вместе с лучшими людьми. Спасибо, „Хаас“ я в предвкушении предстоящего нового совместного сезона», — написал Мик Шумахер в своём «инстаграме».

Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5

6. Ландо Норрис («Макларен») – 160

7. Шарль Леклер («Феррари») – 160

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81

11. Эстебан Окон («Альпин») – 72

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.