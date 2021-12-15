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Хельмут Марко: «Ред Булл» работает с лучшими инженерами, «Мерседес» — с лучшими юристами

Хельмут Марко: «Ред Булл» работает с лучшими инженерами, «Мерседес» — с лучшими юристами
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на то, что «Мерседес» собирается подавать официальную апелляцию и обжаловать итоги финальной гонки сезона-2021, в которой победил Макс Ферстаппен, что принесло ему титул чемпиона мира.

«Мы работаем с лучшими инженерами, «Мерседес» — с лучшими юристами. Мы понимаем их разочарование. Но если проигрываешь, нужно с этим смириться. Я не понимаю — у них была возможность заехать в боксы, но они этого не сделали. Так что это была их ошибка.

Я был ошеломлён тем, что «Мерседес» пригласил в свою команду одного из самых высокооплачиваемых юристов в Англии. Мы берём только высокооплачиваемых инженеров, чтобы по максимуму использовать возможности машины. Поэтому мы не можем понять то, как они вели себя после гонки», — приводит слова Марко GransPX.

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