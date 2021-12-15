Шварцман рассказал о впечатлениях от утренней части тестов в составе «Хааса»

Российский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями от первой половины своего тестового дня в составе «Хааса». Шварцман работает за рулём актуального болида «Хааса» на 13-дюймовых шинах, в то время как остальные пилоты сегодня используют машины-«мулы» с 18-дюймовыми колёсами «Пирелли», на которые Формула-1 перейдёт в 2022 году.



«Первая половина дня была очень весёлой и очень позитивной. Мы проехали хорошие круги, провели хорошие тесты, попробовав разные вещи. В целом я очень доволен. Это новая команда, новое окружение, новые люди — хороший опыт. Наслаждаюсь моментом. Погода хорошая, я доволен. Ещё пообщаемся попозже!» — заявил Шварцман в видео для пресс-службы «Хааса».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хааса».

По итогам утренней части заездов Шварцман показал четвёртое время, проехав 60 кругов и уступив Джорджу Расселлу полсекунды.