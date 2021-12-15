Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон был официально посвящён в рыцари, сообщает Metro. Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке. Хэмилтон получил от принца Уэльского титул рыцаря-бакалавра.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Ричарда Палмера.

Такого же титула в своё время были удостоены Питер Устинов, Пол Маккартни, Шон Коннери, Ридли Скотт, Чарли Чаплин, Мик Джаггер, Энтони Хопкинс, Терри Пратчетт, Исаак Ньютон, Артур Кларк, Клифф Ричард, Иэн Маккеллен, Алекс Фергюсон, Лоуренс Оливье, Ричард Аттенборо, Эрнест Шеклтон, Уильям Лоренс Брэгг, Джордж Мартин, Тим Бернерс-Ли, Дэниел Дэй-Льюис, Александр Флеминг, Роджер Мур, Джон Хёрт, Фрэнсис Гальтон, Фрэнк Уиттл, Бобби Чарльтон, Альфред Хичкок, Элтон Джон, Дмитрий Оболенский, Андрей Гейм, Константин Новосёлов, Кристофер Ли, Артур Конан Дойл, Джонатан Айв, Майкл Гэмбон, Иэн Холм, Стив Редгрейв, Фрэнк Уильямс, Бен Кингсли, Патрик Стюарт, Марк Райлэнс, Алек Гиннесс, Майкл Кейн, Барри Гибб, Ринго Старр, Энди Маррей, Китое Аджаса, Адениджи Адель и Том Мур.



Напомним, по итогам сезона-2021 Хэмидтон стал вторым в личном зачёте, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.