«Мерседес» отказался от участия в официальной фотосессии ФИА

Команда Формулы-1 «Мерседес» отказалась от участия в официальной фотосессии ФИА, которая прошла в Абу-Даби 14 декабря, сообщает RaceFans.
Как сообщает источник, команда отказалась предоставлять для фотосессии как болиды Формулы-1, так и болиды Формулы-Е. При этом все остальные команды, выигравшие командные титулы в 2021 году в соревнованиях под эгидой ФИА, приняли участие в фотосессии, предоставив свои болиды.
Напомним, «Мерседес» по-прежнему размышляет над подачей апелляции на решение стюардов отклонить их протест по итогам Гран-при Абу-Даби. В настоящий момент команда прекратила любую медиаактивность с момента выпуска официального заявления о намерении подать апелляцию.
Ранее пресса сообщала, что Льюис Хэмилтон просил руководителя автоспортивной программы своей команды Тото Вольфа отозвать протесты после завершения гонки в Абу-Даби.
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