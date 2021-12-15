Джордж Расселл рассказал об ощущениях от езды на новых шинах Формулы-1

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл рассказал о своих ощущениях от тестов новых шин Формулы-1 в Абу-Даби.
«Это странное чувство, потому что я много раз тестировался с командой после гонок в конце сезона, и вот мы снова здесь. Но это мой первый раз в качестве официального гонщика команды. Это был действительно замечательный день.
Честно говоря, ощущения от езды на новых шинах были довольно приятными. В следующем году всё будет совсем по-другому, поскольку машины будут кардинально изменены по сравнению с нынешними. Так что не так уж много можно из этого извлечь. Тем не менее они реагируют совершенно иначе, чем 13-дюймовые шины, на которых мы гонялись раньше.
В этой машине мне было чертовски тесно, но в 2022-м станет намного лучше и у меня будет больше пространства в кокпите», — приводит слова Расселла Autosport.
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