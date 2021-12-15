В «Хаасе» похвалили Шварцмана за проделанную работу на тестах Ф-1

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Камацу похвалил российского пилота Роберта Шварцмана за проделанную работу во время постсезонных тестов Формулы-1.
«В течение двух дней у нас была машина-«мул» с 18-дюймовыми шинами — первый день с Миком Шумахером, а затем сегодня с Пьетро, и машина работала без каких-либо серьёзных проблем. Мы собрали много данных и многое поняли о 18-дюймовых шинах, о том, как они будут работать и какими могут быть ограничения. Это хороший шаг вперёд в преддверии зимних тестов в следующем году. Сегодня мы также посмотрели за Робертом Шварцманом в рамках теста молодых пилотов, так что он управлял машиной этого года. Опять же, он проделал действительно профессиональную работу, и его отзывы были очень хорошими. В конце мы поставили его на мягкую резину. Иногда молодые гонщики не могут выжать из неё максимум, но он смог. Очень хорошие два дня в конце очень трудного сезона», — приводит слова Камацу пресс-служба американской команды.
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