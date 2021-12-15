Хорнер: надеюсь, что Ферстаппен уже завтра получит заслуженный кубок

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу споров между ФИА и «Мерседесом».

«Мне не совсем понятна позиция «Мерседеса». Сегодня мы чествовали Макса на базе в качестве чемпиона мира. Мы с нетерпением ждём, кода он получит свой заслуженный кубок – надеюсь, это произойдёт завтра вечером.



Насколько я понимаю, официальное время подачи апелляции истекает завтра в 7:00. Как я сказал, надеюсь, завтра он получит трофей. По крайней мере, у меня нет информации об ином развитии событий. Я не разговаривал с представителями «Мерседеса» и на данный момент не получал никакой информации от ФИА.



Это спор между ФИА и «Мерседесом». Конечно, мы как заинтересованная сторона будем представлены, но это не спор между «Ред Буллом» и «Мерседесом». Макс выиграл гонку, стал чемпионом мира, и мы невероятно гордимся им.

Аварии случаются в гонках Гран-при. Машины безопасности были абсолютно правильным способом решения проблемы. Директор гонки принял правильное решение», — приводит слова Хорнера RacingNews365.