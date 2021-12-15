Шварцман надеется, что в 2022-м поработает на тренировках Ф-1 и с «Феррари», и с «Хаасом»

Гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, что в следующем сезоне будет рад поработать с двумя командами («Феррари», «Хаас») на свободных заездах. Напомним, с 2022-го каждая команда будет обязана дважды за сезон посадить за руль на пятничной тренировке молодого пилота.
«Я приехал в Абу-Даби сюда за опытом. Мы проехали более 200 кругов, что очень хорошо за полтора дня. Я сменил команду, поэтому у меня есть некоторое понимание того, как работает одна команда и как работает другая. Я также ощутил различия в машинах благодаря тем элементам тестирования, которые мы проводили. Так что в целом это были очень хорошие два дня с точки зрения опыта.
Я бы хотел участвовать в свободных практиках с «Хаас», потому что это другая команда, новый опыт, а это здорово. Даже если я проведу не так много заездов, это всё равно очень полезно для обучения, потому что это будет на разных трассах, так что будет здорово просто почувствовать машину в разных условиях», — приводит слова Шварцмана Racer.
- 15 декабря 2021
-
23:06
-
21:37
-
20:30
-
19:52
-
19:14
-
19:04
-
17:17
-
16:51
-
16:00
-
14:58
-
14:57
-
14:03
-
12:53
-
12:01
-
10:40
-
10:02
-
01:23
-
00:38
- 14 декабря 2021
-
23:12
-
22:27
-
21:11
-
19:48
-
19:05
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
16:40
-
15:56
-
15:42
-
14:48
-
13:58
-
13:51
-
13:48
-
13:41
-
13:03