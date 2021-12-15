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Шварцман надеется, что в 2022-м поработает на тренировках Ф-1 и с «Феррари», и с «Хаасом»

Шварцман надеется, что в 2022-м поработает на тренировках Ф-1 и с «Феррари», и с «Хаасом»
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Гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, что в следующем сезоне будет рад поработать с двумя командами («Феррари», «Хаас») на свободных заездах. Напомним, с 2022-го каждая команда будет обязана дважды за сезон посадить за руль на пятничной тренировке молодого пилота.

«Я приехал в Абу-Даби сюда за опытом. Мы проехали более 200 кругов, что очень хорошо за полтора дня. Я сменил команду, поэтому у меня есть некоторое понимание того, как работает одна команда и как работает другая. Я также ощутил различия в машинах благодаря тем элементам тестирования, которые мы проводили. Так что в целом это были очень хорошие два дня с точки зрения опыта.

Я бы хотел участвовать в свободных практиках с «Хаас», потому что это другая команда, новый опыт, а это здорово. Даже если я проведу не так много заездов, это всё равно очень полезно для обучения, потому что это будет на разных трассах, так что будет здорово просто почувствовать машину в разных условиях», — приводит слова Шварцмана Racer.

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