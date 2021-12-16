ФИА утвердила требования к двигателям Формулы-1 с 2026 года

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил в общих чертах регламент на моторы Формулы-1, который будет введён с сезона-2026.
Были определены четыре базовых принципа:
- сохранение архитектуры V6 и объёма 1,6 литра;
- увеличение электрической мощности двигателей до 350 кВт;
- отказ от генератора тепловой энергии MGU-H;
- введение лимита расходов на создание силовых установок.
Отдельно отмечается, что новые моторы должны «защищать шоу»: силовые установки должны быть мощными, работать на высоких оборотах, быть громкими и при этом относительно схожими по характеристикам, чтобы не препятствовать борьбе пилотов.
Детальный регламент на двигатели будет разработан и отправлен на утверждение Всемирному совету ФИА в начале 2022 года. При этом правила будут работать таким образом, чтобы приход в чемпионат был реален для новых поставщиков двигателей.
В решении совета также отмечается, что новые силовые установки должны нести экологический месседж благодаря использованию на 100% экологичного топлива, повышению эффективности и большему акценту на электрическую составляющую.
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