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ФИА утвердила требования к двигателям Формулы-1 с 2026 года

ФИА утвердила требования к двигателям Формулы-1 с 2026 года
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Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил в общих чертах регламент на моторы Формулы-1, который будет введён с сезона-2026.

Были определены четыре базовых принципа:

  • сохранение архитектуры V6 и объёма 1,6 литра;
  • увеличение электрической мощности двигателей до 350 кВт;
  • отказ от генератора тепловой энергии MGU-H;
  • введение лимита расходов на создание силовых установок.

Отдельно отмечается, что новые моторы должны «защищать шоу»: силовые установки должны быть мощными, работать на высоких оборотах, быть громкими и при этом относительно схожими по характеристикам, чтобы не препятствовать борьбе пилотов.

Детальный регламент на двигатели будет разработан и отправлен на утверждение Всемирному совету ФИА в начале 2022 года. При этом правила будут работать таким образом, чтобы приход в чемпионат был реален для новых поставщиков двигателей.

В решении совета также отмечается, что новые силовые установки должны нести экологический месседж благодаря использованию на 100% экологичного топлива, повышению эффективности и большему акценту на электрическую составляющую.

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