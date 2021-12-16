Жена Эдриана Ньюи опубликовала эмоциональный пост в честь победы Ферстаппена в сезоне Ф-1

Аманда Ньюи, жена технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи, высказалась по поводу итогов сезона Формулы-1.

«Сказать, что я горжусь чемпионом мира Максом Ферстаппеном, моим мужем Эдрианом Ньюи и всей командой «Ред Булл» — это ничего не сказать. Приверженность, преданность и жертвы, которые они принесли ради этой победы, огромны.

Макс Ферстаппен как чемпион мира — это то, чего я давно ждала. По статистике, Макс был первым 652 круга в сезоне 2021 года. Льюис Хэмилтон — на 303 кругах. Макс лидировал в чемпионате в 15 из 22 гонок! У Макса было 18 подиумов.Макс трижды сошёл после старта с первого ряда (один из них Сильверстоун, но не будем вспоминать) Его средняя финишная позиция составила 1,89 против 2,80 у Льюиса.

Льюис и «Мерседес» провели выдающуюся борьбу, и я поздравляю их с победой в Кубке конструкторов. В сезоне было много неоднозначных моментов, и, возможно, ФИА приняла множество сомнительных решений, к какому бы лагерю вы ни относились. Некоторые правила необходимо изменить, например, штрафы за двигатель. Хотела бы я быть на месте Майкла Маси? Нет. В этой финальной гонке в кои-то веки удача, умная стратегия и несколько выдающихся моментов вождения в критический момент оказались на стороне Макса. Нет, «Ред Булл» не в сговоре с ФИА, и если вы посмотрите на сезон объективно, в целом, вы увидите это. Ненавистники будут ненавидеть. Но Ферстаппен — достойный чемпион мира. Поздравляю», — написала Аманда в своём «инстаграме».