Источник: Хэмилтон сказал «Мерседесу», что не хочет выиграть свой восьмой титул Ф-1 в суде
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал своей команде, что он не хотел бы получить свой восьмой титул Формулы-1 через суд, сообщает Daily Mail.
Таким образом 36-летний гонщик намекнул «Мерседесу» оставить протесты после поражения пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в решающей гонке сезона.
Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.
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