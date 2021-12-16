Экклстоун считает, что Хэмилтон получил рыцарское звание незаслуженно

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался по поводу пилота «Мерседеса», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который был посвящён в рыцари Великобритании.

«Только люди, которые действительно что-то сделали для страны, должны быть посвящены в рыцари.

Я не думаю, что многие люди, которых сейчас посвящают в рыцари, действительно заслуживают этого. Все они зарабатывают много денег и жертвуют часть на благотворительность, но они не сделали ничего конкретного для страны», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.

Напомним, по итогам сезона-2021 Хэмилтон стал вторым в личном зачёте, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Победу в чемпионате определила финальная гонка, которая проходила в Абу-Даби.