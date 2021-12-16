«Мерседес» отказался от апелляции, Ферстаппен — официально чемпион Формулы-1

«Мерседес» отказался подавать апелляцию на решение стюардов Гран-при Абу-Даби, поскольку ФИА объявила о начале расследования. Это означает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен официально стал чемпионом Формулы-1.

«Мы покинули Абу-Даби в недоумении от того, чему только что стали свидетелями. Конечно, проиграть гонку — это часть игры, но совсем другое дело, когда ты теряешь веру в гонки.



Вместе с Льюисом мы тщательно обдумали, как реагировать на события в финале сезона Формулы-1. Мы всегда руководствовались любовью к этому виду спорта и считаем, что в каждом соревновании нужно побеждать по заслугам. Во время воскресной гонки многие, в том числе и мы, считали, что события развивались неправильно.



Причина, по которой мы опротестовали результат гонки в воскресенье, заключалась в том, что правила автомобиля безопасности были применены по-новому, что повлияло на результат гонки, после того как Льюис лидировал и был готов выиграть чемпионат мира.



Мы подали апелляцию в интересах спортивной справедливости и с тех пор ведём конструктивный диалог с ФИА и Формулой-1, чтобы внести ясность в будущее, чтобы все участники знали правила, по которым они участвуют в гонках, и как они будут соблюдаться. Поэтому мы приветствуем решение ФИА создать комиссию для тщательного анализа произошедшего в Абу-Даби и повышения надёжности правил, управления и принятия решений в Формуле-1. Мы также приветствуем, что они пригласили команды и гонщиков принять в ней участие.

Наша команда будет активно работать с этой комиссией, чтобы построить лучшую Формулу 1 — для каждой команды и каждого болельщика, который любит этот спорт так же, как и мы. Мы будем требовать от ФИА ответственности за этот процесс и настоящим отзываем нашу апелляцию», — говорится в заявлении «Мерседеса».

В решающей гонке сезона пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Льюиса Хэмилтона.



Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.