Хорнер: после гонки Вольф прислал мне сообщение, в котором поздравил нас с победой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил его с победой Макса Ферстаппена в сезоне Формулы-1.
«Я пошёл повидаться с Тото после гонки. К сожалению, его не было нигде. Но я увидел исполнительного директора «Мерседеса» Ола Калениуса, который поздравил меня…
Потом Тото ближе к вечеру прислал мне сообщение, в котором поздравил нас с победой в чемпионате мира среди пилотов.
Я же поздравил его с победой в чемпионате конструкторов и напомнил ему, что именно там платят деньги, а не водителям, и на этом всё закончилось. С тех пор я не слышал его и не разговаривал с ним», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Напомним, сегодня «Мерседес» отказался подавать апелляцию на решение стюардов Гран-при Абу-Даби, поскольку ФИА объявила о начале расследования. Это означает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен официально стал чемпионом Формулы-1.
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