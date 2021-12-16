Хэмилтон нарушит регламент Формулы-1, пропустив призовую церемонию ФИА

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и вице-чемпион мира Льюис Хэмилтон не посетят традиционную церемонию вручения трофеев ФИА, которая пройдёт сегодня вечером в Париже. Об этом рассказал сам Вольф, отметив, что «Мерседес» на церемонии представит Джеймс Эллисон.
«Нас обоих не будет. Меня не будет из-за моей лояльности к Льюису и моего личного достоинства. Но мы как команда будем представлены Джеймсом Эллисоном, который получит трофей от лица всех людей в Брэкли и Бриксуорте, которые должны отметить восьмой подряд Кубок конструкторов. Они заслуживают этого, ведь это фантастическое достижение, которым мы все очень гордимся», — приводит слова Вольфа GPFans.
Стоит отметить, что пропуск церемонии Хэмилтоном — это нарушение статьи 6.6. спортивного регламента Формулы-1, согласно которой три лучших пилота сезона обязаны принять участие.
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