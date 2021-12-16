Тото Вольф: мы бы почти гарантированно выиграли дело в обычном суде

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу отозванной апелляции на решение стюардов Гран-при Абу-Даби.

Напомним, сегодня немецкая команда прекратило дело, поскольку ФИА объявила о начале расследования.

«Мы ожидаем от комиссии не только слов, но и реальных действий, и мы будем требовать от них ответственности за эти действия.

Мы считаем, что у нас были очень сильные аргументы, и если бы дело рассматривалось в обычном суде, мы бы почти гарантированно выиграли.

Как мы теперь можем гарантировать, что в будущем в подобных ситуациях будут приниматься правильные решения? И это был не просто случай неудачного решения. Это была вольная трактовка правил, которая повлияла на исход чемпионата. Однако мы глубоко верим, что после начала расследования ФИА справедливость восторжествует», — приводит слова Вольфа The Race.