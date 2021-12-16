Тото Вольф: мы бы почти гарантированно выиграли дело в обычном суде

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу отозванной апелляции на решение стюардов Гран-при Абу-Даби.
Напомним, сегодня немецкая команда прекратило дело, поскольку ФИА объявила о начале расследования.
«Мы ожидаем от комиссии не только слов, но и реальных действий, и мы будем требовать от них ответственности за эти действия.
Мы считаем, что у нас были очень сильные аргументы, и если бы дело рассматривалось в обычном суде, мы бы почти гарантированно выиграли.
Как мы теперь можем гарантировать, что в будущем в подобных ситуациях будут приниматься правильные решения? И это был не просто случай неудачного решения. Это была вольная трактовка правил, которая повлияла на исход чемпионата. Однако мы глубоко верим, что после начала расследования ФИА справедливость восторжествует», — приводит слова Вольфа The Race.
- 16 декабря 2021
-
16:31
-
15:51
-
15:12
-
14:50
-
14:29
-
14:18
-
14:10
-
13:30
-
13:00
-
11:54
-
10:26
-
09:34
-
00:01
- 15 декабря 2021
-
23:53
-
23:06
-
21:37
-
20:30
-
19:52
-
19:14
-
19:04
-
17:17
-
16:51
-
16:00
-
14:58
-
14:57
-
14:03
-
12:53
-
12:01
-
10:40
-
10:02
-
01:23
-
00:38
- 14 декабря 2021
-
23:12
-
22:27
-
21:11