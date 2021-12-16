Тото Вольф: надеюсь, Хэмилтон продолжит выступать в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что Льюис Хэмилтон не уйдёт из Формулы-1 после поражения в финальной гонке сезона-2021 Гран-при Абу-Даби.
«Я очень надеюсь, что Льюис продолжит участвовать в гонках, потому что он величайший гонщик всех времён. Если посмотреть с точки зрения последних четырёх гонок, то Льюис полностью доминировал в воскресенье. Не было сомнений в том, кто выиграет гонку и титул чемпиона мира. Учитывая случившееся, нам нужно осмыслить эти события в течение следующих нескольких недель.
Думаю, что сердце гонщика скажет Льюису, что он должен продолжать выступать. Он на пике формы. Но нам нужно преодолеть ту боль, которую ему причинили в воскресенье, потому что он человек с чёткой системой ценностей. Ему нужно понять, что произошло. В настоящий момент мы с Льюисом разочарованы. Мы не разочаровались в спорте, мы любим спорт каждой клеточкой тела. Секундомер не лжёт, но, если нарушить фундаментальный принцип спортивной справедливости и аутентичности спорта, тогда секундомер внезапно потеряет актуальность, потому что мы становимся подвержены случайному принятию решений. После этого легко разлюбить спорт. Появляются сомнения в том, что вся ваша работа, весь пот, слезы и кровь не значат ничего, потому что её можно перечеркнуть случайностью. Потребуется много времени, чтобы переварить то, что произошло в воскресенье», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
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