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Никита Мазепин стал самым стабильным пилотом Формулы-1 в сезоне-2021

Никита Мазепин стал самым стабильным пилотом Формулы-1 в сезоне-2021
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Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин стал самым стабильным пилотом сезона-2021. Об этом сообщил один из пользователей Reddit, поделившийся статистикой сравнения финишных позиций гонщиков в разных гонках.

В среднем Никита финишировал в сезоне на 17,87 позиции, при этом отклонение в ходе сезона относительно его мест на финише составило всего 1,51 позицию.

На втором месте в этой статистике оказался гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен со средней позицией 1,89 и отклонением в 1,84 места.

Наименее стабильным гонщиком сезона-2021 стал пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, отклонение финишных позиций которого составило 3,82 места.

Фото: reddit, u/ThatDonkeyLooksCold

Напомним, по итогам сезона-2021 Никита Мазепин занял 21-ю позицию в чемпионате, уступив в том числе и пилоту «Альфа Ромео» Роберту Кубице, заменявшему Кими Райкконена в двух гонках.

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