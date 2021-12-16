Никита Мазепин стал самым стабильным пилотом Формулы-1 в сезоне-2021

Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин стал самым стабильным пилотом сезона-2021. Об этом сообщил один из пользователей Reddit, поделившийся статистикой сравнения финишных позиций гонщиков в разных гонках.
В среднем Никита финишировал в сезоне на 17,87 позиции, при этом отклонение в ходе сезона относительно его мест на финише составило всего 1,51 позицию.
На втором месте в этой статистике оказался гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен со средней позицией 1,89 и отклонением в 1,84 места.
Наименее стабильным гонщиком сезона-2021 стал пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, отклонение финишных позиций которого составило 3,82 места.
Фото: reddit, u/ThatDonkeyLooksCold
Напомним, по итогам сезона-2021 Никита Мазепин занял 21-ю позицию в чемпионате, уступив в том числе и пилоту «Альфа Ромео» Роберту Кубице, заменявшему Кими Райкконена в двух гонках.
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