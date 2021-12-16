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Шарль Леклер во второй раз заразился коронавирусом

Шарль Леклер во второй раз заразился коронавирусом
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба команды в «твиттере». Тест монегаска на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Шарль прошёл тестирование в соответствии с протоколами ФИА и команды по возвращении из Абу-Даби.

Сообщается, что в настоящее время пилот чувствует себя хорошо, заболевание протекает с лёгкой симптоматикой. Леклер самоизолировался у себя дома.

Примечательно, что Леклер заразился коронавирусом уже во второй раз — впервые он заболел в январе 2021 года.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
7. Шарль Леклер («Феррари») – 160
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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