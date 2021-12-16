Шарль Леклер во второй раз заразился коронавирусом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба команды в «твиттере». Тест монегаска на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Шарль прошёл тестирование в соответствии с протоколами ФИА и команды по возвращении из Абу-Даби.



Сообщается, что в настоящее время пилот чувствует себя хорошо, заболевание протекает с лёгкой симптоматикой. Леклер самоизолировался у себя дома.

Примечательно, что Леклер заразился коронавирусом уже во второй раз — впервые он заболел в январе 2021 года.

Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5

6. Ландо Норрис («Макларен») – 160

7. Шарль Леклер («Феррари») – 160

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81

11. Эстебан Окон («Альпин») – 72

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.