Хорнер оценил роль Переса и Албона в завоевании Ферстаппеном титула

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил роль Серхио Переса в завоевании Максом Ферстаппеном титула чемпиона мира.



«Серхио сыграл ключевую роль в этом сезоне, особенно во второй его половине. Он стал феноменальным помощником для своего напарника, дал ему слипстрим в Монце, сражался с Льюисом Хэмилтоном в Турции, снова предоставил ему слипстрим в субботу в Абу-Даби, позволив завоевать поул. Он словно лев сражался с Хэмилтоном и заставил его потерять важные секунды в гонке, иначе у «Мерседеса» был бы шанс на бесплатный пит-стоп и они бы выиграли чемпионат.



Алекс Албон — тоже герой сезона. Он часами работал на симуляторе, трудился на базе команды, поддерживая боевых пилотов. Он проявил себя невероятным образом. Во второй части сезона он стал наставником для Юки Цуноды, добившегося огромного прогресса. Жаль, что Алекс уходит из команды, но мы рады, что он получил место в Формуле-1, мы будем за него болеть», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport Week.