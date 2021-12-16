Ферстаппен отреагировал на слова Вольфа о возможном завершении карьеры Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о том, что Льюис Хэмилтон может завершить карьеру.



«Я могу понять, что первые несколько дней после такой гонки вы остаётесь недовольны происходящим. Но стоит понимать, что это гонки и такие вещи иногда случаются. Думаю, Льюису просто стоит посмотреть, чего он достиг. Это должно утешить его и побудить идти вперёд, потому что он всё ещё может побороться за восьмой титул, он может снова сделать это в следующем году. Так что я не вижу причин сдаваться или останавливаться сейчас



Я понимаю, что это может быть болезненно. Но, в конце концов, это гонки, нужно просто бороться до конца, и вы знаете, что в гонках может случиться всё что угодно. В конце концов, он сам выиграл подобный чемпионат мира в 2008 году, так что, думаю, он это понимает», — приводит слова Макса Ферстаппена The Race.