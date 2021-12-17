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Вольф хочет, чтобы руководителям команд запретили общаться с Майклом Маси во время гонок

Вольф хочет, чтобы руководителям команд запретили общаться с Майклом Маси во время гонок
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что боссам команд нужно запретить общаться с гоночной дирекцией во время заездов.

«Думаю, что руководители команд не должны напрямую разговаривать с гоночной дирекцией. Это должны делать спортивные директора команд. Я бы даже сделал ещё один шаг в этом вопросе. Я не думаю, что спортивные директора должны указывать гоночному директору или оказывать давление. Они должны говорить о ситуациях, которые директор гонки и его коллеги могли не заметить, но не оказывать давление.

Идея была хороша, но мы перешли черту. Нам дали возможность говорить с гоночным директором напрямую, но мы боремся за интересы наших команд, так что мы перегнули палку», — приводит слова Тото Вольфа Metro.

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