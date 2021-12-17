«Тогда Льюис стал бы чемпионом». Палмер предположил, что помешало Хэмилтону взять титул

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер выразил мнение, что покажи финский гонщик Валттери Боттас более сильное выступление в финальной гонке Формулы-1 минувшего сезона, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон мог бы стать чемпионом.
«Если бы Боттас не отставал от Ферстаппена, то у Макса волей-неволей не было бы достаточно времени, чтобы спокойно совершить пит-стоп. Боттас был отличным гонщиком для команды на протяжении многих лет, но в последней гонке он просто пропал из виду, и это позволило Ферстаппену спокойно провести пит-стопы во время виртуального и обычного автомобиля безопасности. Если бы в пределах 23 секунд от него ехал второй гонщик «Мерседеса», то Макс не смог бы это сделать, и Хэмилтон стал бы чемпионом.
Боттас здорово сражался, но в самый решающий момент не смог помочь своему товарищу по команде, в то время как Серхио Перес сделал всё, что было в его силах, для помощи Ферстаппену», — приводит слова Палмера Racingnews365 со ссылкой на BBC F1: Chequered Flag podcast.
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