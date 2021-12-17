В ФИА отреагировали на призывы наказать Хэмилтона за неявку на торжественную церемонию

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт прокомментировал непоявление пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на торжественной ежегодной церемонии, организованной ФИА, где он был удостоин звания «Персона года».



«Я думаю, что нам нужно просто праздновать, а не вступать в какие-либо споры. В некотором смысле я сожалею о случившемся, потому что обладание восемью титулами конструкторов — нечто уникальное. Мне жаль, что Льюиса здесь нет.

Но Макс Ферстаппен проделал потрясающую работу, и именно на этом мы должны акцентировать внимание, а не на том, собираемся ли мы как-то наказать Хэмилтона за то, что он не приехал на торжественную церемонию.



Это действительно правда — Ферстаппену очень повезло, но повезло ли ему в Сильверстоуне? В Азербайджане? В Будапеште? Я думаю, мы должны перейти к следующей главе. Время идти дальше», — приводит слова Тодта GrandPX.news.