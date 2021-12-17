Ферстаппен дал совет Латифи, столкнувшемуся с жёсткой критикой из-за аварии в Абу-Даби

Чемпион мира Формулы-1 минувшего сезона, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал совет пилота «Уильямса» Николасу Латифи. Николас столкнулся с резкой критикой в свой адрес после ошибки, которую он совершил в гонке Гран-при Абу-Даби. Эта ошибка косвенно повлияла на исход заезда и всего чемпионата мира. Из-за аварии Николаса был выпущен сейфти-кар, позволивший Ферстаппену догнать Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и затем пойти в атаку.
«Если он умён, то выключит телефон и проигнорирует все критические сообщения. Я надеюсь, что Николас получит удовольствие от отпуска и в следующем году станет ещё сильнее», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.
Ранее Ферстаппен прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о том, что Льюис может завершить карьеру.
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