В «Ред Булл» высказались о продлении контракта с Максом Ферстаппеном

В австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» рассчитывают на продление контракта со своим пилотом, голландцем Максом Ферстаппеном. Переговоры между обеими сторонами могут начаться в самое ближайшее время. Как сообщил cпортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, для этого будет организовано беседа с менеджером Ферстаппена Раймондом Вермюленом.

«Посмотрим. Мы обсудим этот вопрос и, возможно, оформим продление контракта», — приводит слова Марко Motosport со ссылкой на его видеоинтервью, которое он дал для канала Formel1.de в YouTube.



Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 минувшего сезона. В финальной гонке он опередил своего главного конкурента, британского пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.