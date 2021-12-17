Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» высказались о продлении контракта с Максом Ферстаппеном

В «Ред Булл» высказались о продлении контракта с Максом Ферстаппеном
Комментарии

В австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» рассчитывают на продление контракта со своим пилотом, голландцем Максом Ферстаппеном. Переговоры между обеими сторонами могут начаться в самое ближайшее время. Как сообщил cпортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, для этого будет организовано беседа с менеджером Ферстаппена Раймондом Вермюленом.

«Посмотрим. Мы обсудим этот вопрос и, возможно, оформим продление контракта», — приводит слова Марко Motosport со ссылкой на его видеоинтервью, которое он дал для канала Formel1.de в YouTube.

Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 минувшего сезона. В финальной гонке он опередил своего главного конкурента, британского пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

«Мерседес» признал чемпионство Ферстаппена. Но отвесил федерации сразу три «пощёчины» «Мерседес» признал чемпионство Ферстаппена. Но отвесил федерации сразу три «пощёчины»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021