Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом ФИА

Мохаммед бен Сулайем избран новым президентом Международной автомобильной федерации (ФИА). Сегодня, 17 декабря, полномочия главы федерации сложил Жан Тодт, возглавлявший ФИА с 2009 года.
За бен Сулайема высказалось 61,62% участвовавших в голосовании, за его конкурента, Грэма Стокера, — 36,62%. 1,76% воздержались.
Бен Сулайем — 14-кратный чемпион ралли Ближнего Востока, за время карьеры (которая продолжалась с 1983 по 2002 год) побеждавший на 61 международном турнире. В последние 13 лет занимал должность вице-президента по спорту на Ближнем Востоке. В течение этого времени был также был членом Всемирного совета по автоспорту.
Ранее сообщалось, что Тодт после ухода с нынешнего поста президента ФИА может вернуться в команду «Феррари», которой руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами «Королевских гонок».
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