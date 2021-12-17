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Масса: понимаю, что чувствует Хэмилтон, в 2008 году я был в похожей ситуации

Масса: понимаю, что чувствует Хэмилтон, в 2008 году я был в похожей ситуации
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Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением об исходе титульного сражения в сезоне-2021 между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Льюис Хэмилтон. В 2008 году я был в похожей ситуации. Сейчас он прошёл через то же самое.

Макс Ферстаппен отлично провёл сезон. Можно говорить всё что угодно, но Макс одержал 10 побед за сезон, а это больше, чем у любого другого гонщика в пелотоне. На последнем круге ему предоставился шанс выйти вперёд и он воспользовался им. Ферстаппен победил заслуженно», — приводит слова Фелипе Массы GPUpdate.

Напомним, в 2008 году Масса в финальной гонке сезона уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса Хэмилтона в карьере.

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