Масса: понимаю, что чувствует Хэмилтон, в 2008 году я был в похожей ситуации

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением об исходе титульного сражения в сезоне-2021 между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«Я прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Льюис Хэмилтон. В 2008 году я был в похожей ситуации. Сейчас он прошёл через то же самое.



Макс Ферстаппен отлично провёл сезон. Можно говорить всё что угодно, но Макс одержал 10 побед за сезон, а это больше, чем у любого другого гонщика в пелотоне. На последнем круге ему предоставился шанс выйти вперёд и он воспользовался им. Ферстаппен победил заслуженно», — приводит слова Фелипе Массы GPUpdate.



Напомним, в 2008 году Масса в финальной гонке сезона уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса Хэмилтона в карьере.