Ферстаппен раскрыл подробности разговора с Хэмилтоном после финиша Гран-при Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ему сказал Льюис Хэмилтон после завершения Гран-при Абу-Даби.
«Я и вся команда сходили с ума от счастья. Но, конечно, есть и вторая сторона, где все разочарованы и расстроены. Думаю, стоит отметить, что Льюис сразу после гонки подошёл ко мне и сказал: «Молодец, поздравляю!» Я ответил ему и поблагодарил за прекрасный сезон.
Потому что, в конце концов, это был потрясающий сезон, кто бы ни выиграл, кто бы ни стал вторым, потому что мы были вынуждены работать на пределе в каждой гонке.
Все очень рады, что сезон закончился, нужно сделать небольшой перерыв, потому что позади остался очень напряжённый и очень тяжёлый год. Но да, это было отличное соперничество», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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