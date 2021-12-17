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Ферстаппен раскрыл подробности разговора с Хэмилтоном после финиша Гран-при Абу-Даби

Ферстаппен раскрыл подробности разговора с Хэмилтоном после финиша Гран-при Абу-Даби
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ему сказал Льюис Хэмилтон после завершения Гран-при Абу-Даби.

«Я и вся команда сходили с ума от счастья. Но, конечно, есть и вторая сторона, где все разочарованы и расстроены. Думаю, стоит отметить, что Льюис сразу после гонки подошёл ко мне и сказал: «Молодец, поздравляю!» Я ответил ему и поблагодарил за прекрасный сезон.

Потому что, в конце концов, это был потрясающий сезон, кто бы ни выиграл, кто бы ни стал вторым, потому что мы были вынуждены работать на пределе в каждой гонке.

Все очень рады, что сезон закончился, нужно сделать небольшой перерыв, потому что позади остался очень напряжённый и очень тяжёлый год. Но да, это было отличное соперничество», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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